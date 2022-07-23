أنقرة (زمان التركية) – حذر الخبير الاقتصادي التركي، سلجوق جاتشار، من أن يشهد الدولار ذروة جديدة أمام الليرة التركية.

يبلغ سعر صرف الدولار في تركيا، اليوم السبت 17.74 ليرة.

تحذيرات جاتشار جاءت عبر تويتر، تعليقا على البيانات الجديدة التي أعلنها البنك المركزي التركي.

وقال جاتشار في تغريدته: “حطم مخزون الديون قصيرة الأجل المقومة بالعملات رقما قياسيا بلغ 182.3 مليار دولار. حظا سعيدا مع الدولار، سيصل إلى 22 ليرة”.

وفقًا لبيانات البنك المركزي التركي، فإن رصيد الدين الخارجي قصير الأجل ذات أجل استحقاق سنة واحدة أو أقل، يبلغ 182.4 مليار دولار.

وهكذا، ارتفع رصيد الدين الخارجي قصير الأجل لتركيا حتى نهاية أبريل، بنسبة 9.6 في المائة مقارنة بنهاية عام 2021، حيث بلغ 133.4 مليار دولار. في هذه الفترة، ارتفع رصيد الدين الخارجي قصير الأجل للبنوك بنسبة 7.3 في المائة إلى 55.3 مليار دولار، بينما ارتفع رصيد الدين الخارجي قصير الأجل للقطاعات الأخرى بنسبة 10.2 في المائة إلى 48.6 مليار دولار.

يذكر أن بنك سوستيه جنرال الفرنسي، توقع أن يسجل سعر صرف الدولار في تركيا 22 ليرة بنهاية عام 2022.