أنقرة (زمان التركية) – قال البرلماني التركي المعارض عن حزب الشعب الجمهوري، أردوغان توبراق، إن تركيا أصبحت العنوان الجديد لأباطرة المخدرات.

توبراك استعرض تقرير التقييم الأسبوعي الصادر عن حزب الشعب الجمهوري، حول الفقر والحظر وتجارة الكوكايين.

وأوضح توبراق، أن تقرير المخدرات لعام 2022 الصادر عن المديرية العامة للأمن، إدارة مكافحة الجرائم المخدرة، كشف أن تركيا أصبحت العنوان الجديد لأباطرة المخدرات.

كما لفت إلى أن معدل “الرفض” في طلبات تأشيرة شنغن إلى دول الاتحاد الأوروبي قد زاد بشكل كبير في الفترة الأخيرة، والسبب وراء هذا هو إهمال محاربة المال الأسود وأباطرة المخدرات.

وبحسب التقرير، فقد تم ضبط 214.6 طنًا من الكوكايين في دول الاتحاد الأوروبي وتركيا والنرويج في عام 2020. لم يتم الكشف عن الأشخاص الحقيقيين والمنظمات التي تقف وراء هذه التجارة التي تبلغ قيمتها مليار دولار.

وفي حين أن كمية الكوكايين المضبوطة في عام 2021 زادت بنسبة 44.9 في المائة مقارنة بالعام السابق، فإن الزيادة في عدد الحوادث بنسبة 15.1 في المائة وعدد المشتبه بهم بنسبة 6 في المائة فقط تكشف أن تركيا ممر مهم للكوكايين.

وذكر توبراق أن عمليات ضبط المخدرات تتم في الغالب في الموانئ، وخاصة في مرسين.