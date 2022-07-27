نقرة (زمان التركية) – انتقد البرلماني عن حزب الديمقراطية والتقدم، مصطفى ينار أوغلو، تصريحات وزير العدل التركي، بكر بوزداغ، بأنه لا يوجد تعذيب في تركيا.

وأوضح ينار أوغلو أن حالات التعذيب وسوء المعاملة شائعة في تركيا وأن وزير العدل لا يقرأ حتى إحصاءات وزارته، كما أشار إلى تقارير المنظمات الوطنية والدولية.

وأضاف ينار أوغلو: “قد تعتقد أن وزير العدل في بلاد العجائب. بينما يرسم وزير العدل صورة وردية للوضع الحالي في تركيا، نشك في أننا نعيش في نفس البلد الذي يعيش فيه وزير العدل”.

وتابع البرلماني التركي: “بما أنه لا يوجد تعذيب وسوء معاملة في تركيا، فلماذا يتم إنشاء قاعدة بيانات للتحقيقات والملاحقات القضائية المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة في خطة عمل حقوق الإنسان التي أعلنها الرئيس في مارس / آذار 2021”.

وأكد ينار أوغلو أن الحكومة لم تفِ بالوعود التي قطعتها في نطاق مكافحة التعذيب، وهذا يعني أن هناك تعذيب وسوء معاملة في تركيا، وأن الحكومة تخلت عمداً عن ادعاء محاربة التعذيب وسوء المعاملة.

وذكر ينار أوغلو أن تصريحات بوزداغ تتناقض مع التقارير الوطنية والدولية، قائلا: “تقارير المؤسسات والمنظمات الدولية تكشف بوضوح جرائم التعذيب التي ارتكبت في بلادنا. كما أجرت آلية المراجعة الدورية الشاملة الجولة الثالثة من مراجعة تركيا في عام 2020، كما تضمنت التقارير التي أعدتها اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب (CPT) والبرلمان الأوروبي توصيات لمنع التعذيب في بلدنا. إضافة إلى ذلك، وبحسب معطيات منظمة حقوق الإنسان غير الحكومية التركية ومؤسسة حقوق الإنسان التركية، فإن العديد من جرائم التعذيب تُرتكب في السجون وأماكن الاحتجاز الرسمية أو غير الرسمية”.