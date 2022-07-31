أنقرة (زمان التركية) – قال الصحفي التركي، أحمد تاكان، إن حالة السخط داخل حزب العدالة والتنمية الحاكم، تتصاعد ضد زعيم حزب الحركة القومية، دولت بهشالي.

وفي مقاله بصحيفة كوركوسوز، نقل الكاتب أحمد تاكان الشعور العام داخل حزب العدالة والتنمية تجاه بهشالي، نتيجة لقاء أجراه مع قيادي بالحزب، دون ذكر اسمه.

وذكر تاكان في مقاله أن أحد القضايا المزعجة لأعضاء الحزب الحاكم هي الشراكة المتواصلة مع حزب الحركة القومية، مشيرا إلى تذمر الكثير من أعضاء الحزب الحاكم من هذه الشراكة.

بدأ التحالف الانتخابي بين حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية في عام 2018.

وأفاد تاكان أن أحد قيادات حزب الرئيس رجب طيب أردوغان، وصفت بهشالي بالوصي المعين على حزب العدالة والتنمية.

وهناك انتقادات لحزب الحركة القومية بسبب أفكاره المتطرفة التي يجبر الحكومة على تنفيذها، مثل توسيع العداء مع الأكراد، واتخاذ خطوات لا تتناسب مع عضوية تركيا في حلف الناتو، مثل زيادة التحالف مع روسيا.

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