موسكو (زمان التركية) – أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات حفظ السلام في قره باغ سجلت أربعة انتهاكات لوقف إطلاق النار من جانب أذربيجان.

وأضافت أن قيادة قوات حفظ السلام الروسية وبالتعاون مع الجانبين الأذربيجاني والأرمني سوت الوضع بعد الحوادث. ولم تحدث انتهاكات لخط التماس بين الطرفين.