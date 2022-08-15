أنقرة (زمان التركية) – أفاد الاقتصادي البريطاني الشهير، تيموثي آش، أن السياسة الاقتصادية التي تنتهجها تركيا ليست مستدامة، مشددا على ضرورة تغيير ذلك بشكل جذري.

ناقش آش الوضع الاقتصادي حال فوز أردوغان مجددا بالانتخابات، قائلا: “غالبية التحليلات تتحدث عن أزمة سداد للقروض قبيل الانتخابات وأنه سيتم حلها مع البعض بطريقة أو بأخرى”.

آش يعتقد أنه في حال فوز المعارضة بالانتخابات فإنها ستجري تغييرا جذريا بالسياسة المتعبة وستعود للسياسات المعتادة.

وقال الخبير الاقتصادي: “ماذا إن فاز أردوغان؟ .. إما سيتم إجراء تغييرات جذرية أيضا أو ستبدأ أزمة سداد قروض في تركيا”.

وأضاف آش أن الحكومة التركية قد تلجأ لعقد تغييرات في السياسة المتبعة قبيل الانتخابات لتجنب الأزمة المحتملة نظرا لكون آليات السياسة الحالية غير مستدامة.

قائلا: “السؤال الوحيد المطروح حاليا هو هل ستصمد -السياسة الاقتصادية الحالية- لشهر أو لعام؟ المؤكد أنها لن تستمر لعامين أو ثلاثة”.

وذكر آش أن توقعات البنك المركزي لنهاية العام الجاري متفائلة، حيث أشار إلى الزيادة غير المسجلة في الاحتياطي، مفيدا أن أردوغان اقترض من الجميع صديق كان أو عدو لأجل الفوز بالانتخابات.

جدير بالذكر أن وزير الخزانة والمالية التركي، نور الدين نباتي قد صرح مطلع العام الجاري أن تركيا تخلت عن السياسات الاقتصادية الأرثوذكسية -التقليدية-، وباتت تبع سياسات غير تقليدية.

وعلى الرغم من تحذيرات الخبراء اتجهت تركيا لخفض سعر الفائدة بإصرار من الرئيس رجب طيب أردوغان.

سجل التضخم النقدي في تركيا على أساس سنوي نحو 80 بالمئة.