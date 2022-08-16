أنقرة (زمان التركية) – ادعى رئيس حزب النصر أوميت أوزداغ أن عدد اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين في تركيا يبلغ 13 مليونا، بما يفوق المعلن رسميا بشكل كبير.

أوزداغ صرح بذلك قبل زيارته لمدينة تشانقيري في تركيا، حيث قال: “بخلاف الرقم المعلن من وزارة الداخلية ومن القصر الرئاسي، يبلغ العدد الحقيقي للمهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء في تركيا 13 مليونا”.

وأضاف أوزداغ: “أنا أوضح ذلك للمرة الأولى اليوم. لقد ذكرت أن هناك أكثر من 10 ملايين لاجئين وغير شرعيين. ليس لدينا أي طعام نطعمه لمن في شمال سوريا. سأكشف عن عدد حاملي الجنسية التركية من السوريين هنا وفي سوريا. الأيام القادمة”.

وأكد أوزداغ أن هذا العدد لا يشمل السوريين الذين تساعدهم تركيا في الداخل السوري.

وبعد الاجتماع، افتتح أوزداغ مبنى الرئاسة الإقليمية لحزبه وغادر مدينة تشانقيري بعد لقاء التجار.

ووفق البيانات الرسمية، يقل عدد اللاجئين في تركيا عن 4 ملايين شخص، أغلبهم من السوريين.

يذكر أن حزب النصر المؤسس مؤخر يحاول إفساح مجال له في السياسية التركية من خلال التركيز على خطاب سياسي قومي معارض للاجئين والمهاجرين في تركيا، مع أنه زعميه أوميت أوزداغ مهاجر منحدر من أصول غير تركية.