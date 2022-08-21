أنقرة (زمان التركية) – أبدى أوميت أوزداغ زعيم حزب “النصر” في تركيا، رفضه منح الجنسية التركية، لمن يشتري أراضي أو عقارات في البلاد.

تصريحات أوزداغ جاءت خلال افتتاحه الرئاسة الإقليمية لحزبه في طرابزون.

وأوضح أوزداغ أنه اعتبارًا من يوليو 2022، بلغ عدد اللاجئين السوريين الذين مُنحوا الجنسية التركية مليونًا و 476 ألفًا و 368 لاجئًا، في حين بلغ عدد من حصلوا على الجنسية من الأجانب 256 ألفًا 827.

وأكد أوزداغ أن حزبه يرفض طالبي لجوء وغير شرعيين في البلاد، وقال “فليذهب الـ 13 مليون لاجئ وطالب لجوء من تركيا، وليأتي 33 مليون سائح، عرب أو أي جنسية أخرى”.

وكان زعيم الحزب قال في وقت سابق إن العدد الحقيقي للاجئين في تركيا 13 مليون لاجئ، وليس أقل من 4 ملايين لاجئ وفق البيانات الرسمية.

وأشار أوزداغ إلى ترحيبهم بالسياح الأجانب من كل جنسيات، و”لكن في النهاية لا يجب بيع الاراضي والعقارات مقابل الجنسية”.

يذكر أن تركيا أتاحت لأول مرة الحصول على الجنسية مقابل الاستثمار عام 2017. وبعد عام، خفضت الحكومة قيمة الاستثمار المطلوب للحصول على الجنسية من مليون إلى 250 ألف دولار، وفي أبريل الماضي تم رفع الرقم إلى 400 ألف دولار.

ويعتبر الإيرانيين والروس والعراقيين، أكثر الأجانب تملكًا للعقارات في تركيا.