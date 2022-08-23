أنقرة (زمان التركية) – تم الإعلان عن اكتشاف احتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي في جنوب قبرص، بالجهود المشتركة لعملاق الطاقة الفرنسي توتال إنرجي ” TotalEnergies” وشركة الطاقة الإيطالية أني “Eni”.

نائب الرئيس الأول لاستكشاف النفط والغاز في شركة توتال إنرجي، كيفين ماكلاكلان، أعلن عن اكتشاف لاحتياطيات الغاز الطبيعي في بئر Cronos-1 في حقل بلوك 6 البحري جنوب قبرص.

ويقع بئر كرونوس -1 المكتشف على بعد 160 كم جنوب غرب جنوب قبرص.

ومع TotalEnergies، ستقوم Eni بحفر بئر جديد في المربع 6 لتحديد الحجم الدقيق للاحتياطي وأفضل طريقة لتطويره.

وتوتال إنرجي و أني شركاء بنسبة 50-50 في المائة في المربع 6. تمتلك توتال إنرجي حصة 50 بالمائة في المربع 11، و 50 بالمائة في المربع 7، و 20 بالمائة في المربع 2، و 30 بالمائة في المربع 3، و 40 بالمائة في المربع 8 و 20 بالمائة في المربع 9.

يأتي الإعلان عن الاكتشافات النفطية لصالح اليونان، بعد أيام من بدء السفينة التركية للتنقيب عن النفط عبد الحميد خان، مهامها في البحر الأبيض المتوسط، قبالة سواحل شمال قبرص.

يذكر أن تركيا منعت في عام 2018 سفينة تنقيب تابعة لشركة إيني من التنقيب عن النفط في سواحل قبرص الجنوبية، لصالح اليونان.