هيثم السحماوي

حق الإنسان في الثقافة

تقول السيدة جيوتي هوساغراهار رئيس قسم الإبداع في منظمة اليونسكو العالمية إن الثقافة هي ما نحن عليه وما يشكّل هويتنا. وإنّ وضع الثقافة في صميم السياسات الإنمائية، هو السبيل الوحيد لضمان تحقيق تنمية شاملة للجميع ومنصفة ومحورها الإنسان.

ويعتبر طريق الوقاية لأي مجتمع من الآفات المدمرة له مثل (التطرف ، والقبح ، وسوء الاخلاق، وعدم قبول الآخر المختلف، وعدم احترام الفنون …الخ من أفات)

هو بناء أفراد مثقفين وانتشار الثقافة بالمجتمع بكل مكوناتها سواء القراءة أم الفنون او غيرهما من مكونات ثقافية اخري ..

الحقوق الثقافية واحدة من الحقوق التي يتمتع بها الإنسان وتضمن التناغم الاجتماعي، و تندرج هذه الحقوق وترتبط بشكل كبير بالحق في التعليم وبحرية التعبير، وحرية الفكر والدين والوجدان..إن الثقافة تعني المعرفة والمعرفة قوة للفرد والمجتمعات (knowledge is power )..والثقافة هي أحد أركان التقدم والتطور الأساسية لأي فرد أو أمة ..

وعن اهمية الثقافة يقول الكاتب الأستاذ مصطفى أمين إن أهمية الثقافة تدور حول تشكيل الوجدان الفردي أو الوجدان الجمعي لمجتمع ما، وهي في الوقت نفسه ما تشكل الوجدان الدافع لسلوكهم على نحو معين، هي أيضاً التي تعمل على تشكيل الضمير الذاتى للفرد أو للمجتمع الذي ينتمى إليه، وإن هذا الوجدان وهذا الضمير هما ما يقومان بتوجيه بوصلة السلوك للفرد أو للمجتمع ويحاسب بهما الفرد أو المجتمع نفسه ويقوم الفرد والمجتمع من خلالهما بتقييم الأعمال والأفعال، ويعقد المقارنة بين هذه الأفعال الذاتية وبين أفعال الآخرين في ضوء مجموعة القيم الحاكمة التي يؤمن بها.

وحماية الثقافة وتعزيزها هي إحدى مقتضيات حقوق الإنسان. ويضمن الحق في المشاركة في الحياة الثقافية، حق كل إنسان بالانتفاع بالثقافة والتراث الثقافي وأشكال التعبير الثقافي والمشاركة فيها والاستمتاع بها. ويعتبر اتباع نهج إنمائي محوره الإنسان ويقوم على الاحترام المتبادل والحوار المنفتح بين الثقافات، أساسياً لصون وتعزيز الصناعات الإبداعية وتشجيع التعددية الثقافية؛ ويعتمد إعمال هذا الحق بالكامل على اتخاذ خطوات ملموسة للحفاظ على الثقافة وتطويرها ونشرها.

وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 27 منه على الآتي :

(1) لكلِّ شخص حقُّ المشاركة الحرَّة في حياة المجتمع الثقافية، وفى الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدُّم العلمي وفى الفوائد التي تنجم عنه.

(2) لكلِّ شخص حقٌّ في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتِّبة على أيِّ إنتاج علمي أو أدبي أو فنِّي من صنعه..

كما أكد إعلان اليونسكو العالمي الخاص بالتنوع الثقافي على ضرورة اعتبار الثقافة هي مجمل السمات المميزة والسمات الروحية، بجانب السمات المادية والعاطفية والفكرية التي من خلالها يمكن تصنيف المجتمع أو المجموعات والفئات المتنوعة داخله، كما تمت الإشارة إلى أنها شاملة لكافة الفنون والآداب وأساليب العيش المتنوعة التي تتعلق بالقيم والتقاليد والمعتقدات.

كما تتواجد العديد من الإشارات الأخرى المتنوعة الخاصة بالحقوق الثقافية التي تخص الأقليات، وبشكل خاص في المادة السابعة والعشرين التي التي تنتمي إلى الحقوق المدنية والسياسية التي تضمن حقوق الأقليات المنتمين إلى أقلية قومية أو أقليات دينية ولغوية.

كما تحرص الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان على حماية الحقوق الخاصة بالمهاجرين وأهاليهم، كما تتواجد العديد من الأحكام التي تتعلق بالحقوق الثقافية الخاصة بهم وهذا ما تضمنته الفقرة الأولى من المادة 43 والفقرة الأولى من المادة 45 فيما يخص أمر المشاركة والوصول.

كما تتضمن الحقوق الدولية للحياة الثقافية الاحترام الخاص الهوية الثقافية للمهاجرين.

التمتع بكافة الحقوق والحريات بشكل متساوي، هو الأمر الذي يساهم في الاحترام المتبادل، وييسر التعبير عن الهويات الثقافية المتنوعة..

اتذكر أن احد رؤساء أمريكا قال أمريكا في خطر فلما سألوه عن السبب قال لأن التلفزيون الأمريكي لا يبث العلوم كما ينبغي…