أنقرة (زمان التركية) – تحدث رئيس حزب الديمقراطية والتقدم التركي، علي باباجان، عن مخطط تحالف المعارضة السداسي خلال الانتخابات المقبلة، في حال عدم التوصل إلى مرشح مشترك للمعارضة.

وأوضح باباجان خلال زيارة إلى أصحاب الأنشطة التجارية بمدينة أكسراي، أن التحالف السداسي يسعى لتحقيق فارق كبير في الأصوات خلال الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، قائلا: “أول أهدافنا هو تحديد مرشح رئاسي مشترك للأحزاب الستة، لأنه إن كنا نرغب في تحقيق فارق كبير في الجولة الأولى فإن هذا لن يتحقق سوى بتعاون الأحزاب. لو لم يتعاون أردوغان مع الأحزاب خلال انتخابات عام 2018 ما كان ليفوز بالانتخابات نظرا لضرورة حصوله على أكثر من 50 في المئة من الأصوات خلال الجولة الأولى”.

وأضاف باباجان أن التحالف السداسي لم يبحث بعد قضية المرشح المشترك، قائلا: “نأمل أن نتمكن من تحديد مرشح مشترك، لكن إن فشلنا في تحديد مرشح مشترك والتوصل لاتفاق بهذا الصدد فإن رئيس كل حزب هو مرشح رئاسي. لذا إن لم يتوصل التحالف السداسي لاتفاق فسأكون مرشح حزب الديمقراطية والتقدم للرئاسة. هذا المسار المعتاد، لكن أولويتنا تكمن في الاتفاق على مرشح مشترك والفوز بالانتخابات من الجولة الأولى بفارق كبير”.