أنقرة (زمان التركية)_ أرسل المفكر الإسلامي التركي فتح الله كولن ملهم حركة الخدمة، رسالة تعزية إلى شعب باكستان، جراء السيول العارمة التي تشهدها البلاد، وأسفرت عن خسائر فادحة في الأرواح، وأضرار مادية هائلة.

قال فتح الله كولن في رسالة التعزية: ببالغ الحزن والأسى وصلتني أخبار الفيضانات المدمرة التي ضربت باكستان واعتصر الألم قلبي حيث لقى أكثر من 1000 شخص حتفهم، كما أصيب الآلاف، وتضرر الملايين بشدة، فأسأل الله العظيم الرحيم أن يتغمد من فقدوا أرواحهم برحمته الواسعة، وأتقدم بأخلص وأحر التعازي إلى أسرهم وأحبائهم وإلى كل الشعب الباكستاني، وأتوجه إلى الله مبتهلا وداعيا بالشفاء العاجل للمصابين وعودة النازحين إلى ديارهم في أقرب وقت

وأدعو الله أن يمكّن أولئك الذين أصيبوا بأضرار في محاصيلهم وماشيتهم وممتلكاتهم الأخرى أن يعوضهم الله عما فقدوا خيرا مما فقدوا، وأن يمنح القوة والعزيمة لموظفي الطوارئ الذين يواجهون تحديات هائلة، حفظ الله شعب باكستان والبشرية جمعاء من الكوارث الطبيعية.

كما أنني أدعو الجميع لدعم شعب باكستان من خلال التبرعات المادية للمتضررين من الفيضان، وكذلك دعمهم معنويا من خلال الدعاء لهم، حتى يستطيعوا التغلب على تلك التحديات الهائلة التي يواجهونها في أسرع وقت ممكن.