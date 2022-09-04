أنقرة (زمان التركية) – تستعد تركيا لمواجهة شتاء قارس في ظل الارتفاع الكبير بأسعار الفحم والخشب.

البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري، أحمد أكين، قال إن أسعار الفحم والخشب المستخدمين للتدفئة بالمناطق الريفية ارتفعت بشكل استثنائي.

أضاف قائلا: “في شهر سبتمبر/ أيلول من العام الماضي كان سعر طن الخشب يتراوح بين 1200 و1400 ليرة غير أنه ارتفع اليوم ليتراوح بين 3500 و3600 ليرة ما يعكس زيادة بنحو 160 في المئة”.

وأضاف أكين أن أسعار الفحم المستورد كانت تتراوح بين 2600 و3 آلاف ليرة للطن في سبتمبر/ أيلول من العام الماضي غير أنها تتراوح حاليا بين 8 آلاف و8600 ليرة مشيرا إلى ارتفاع أسعار الفحم المحلي إلى 7600 ليرة.

ووفق تقارير، هناك ارتفاع في أسعار الغاز الطبيعي بنحو 111 في المئة خلال الأشهر الستة الأخيرة.

هذا وأسفر التراجع في قيمة الليرة بسبب السياسات الاقتصادية الخاطئة لحكومة حزب العدالة والتنمية في تفاقم الأثار الناجمة عن الارتفاع في أسعار الطاقة داخل تركيا.