أنقرة (زمان التركية)ــ ارتفع معدل التضخم السنوي في تركيا، مسجلا 80.21٪ في أغسطس، فيما تقول بيانات غير رسمية أن معدل التضخم بلغ 181.37٪.

معهد الإحصاء التركي قال إن أرقام التضخم لشهر أغسطس ارتفعت بنسبة 1.46٪ على أساس شهري في أغسطس، وارتفع إلى 80.21٪ على أساس سنوي.

الشهر الماضي، كان معدل التضخم النقدي وفق البيانات الرسمية 79.6 بالمئة.

في أغسطس، كانت المجموعة الرئيسية التي سجلت أعلى زيادة مقارنة بالشهر السابق هي الصحة بنسبة 7.01 في المائة.

المجموعة الرئيسية التي سجلت أعلى زيادة سنوية هي النقل بنسبة 116.87 في المائة.

أما المجموعة الرئيسية، التي أظهرت أقل زيادة مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، فكانت الاتصالات بنسبة 27.05 في المائة.

من جهة أخرى، أعلنت مجموعة أبحاث التضخم، التي أسسها أكاديميون، أن معدل التضخم السنوي لشهر أغسطس بلغ 181.37٪.

ذكرت مجموعة أبحاث التضخم، أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 5.86 في المائة في أغسطس.