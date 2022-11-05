أنقرة (زمان التركية) – أوصى صندوق النقد الدولي، تركيا بزيادة الفائدة لخفض التضخم النقدي المرتفع، الذي تجاوز 85.50.

يأتي ذلك في إطار توصيات وفد صندوق النقد الدولي إلى تركيا حول السياسة النقدية.

صندوق النقد الدولي، ذكر أنه يوصوي بشدة باتخاذ خطوات من شأنها تعزيز استقلالية البنك المركزي التركي جنبًا إلى جنب مع زيادة معدل الفائدة.

وفي تقييمه، ذكر صندوق النقد الدولي أن هذه التحركات ستساعد في دفع التضخم نحو الانخفاض بقوة أكبر وتساعد في إعادة بناء الاحتياطيات بمرور الوقت.

وأشير في التقييم إلى أن السياسة المالية الصارمة ستساعد أيضا عند وضع التضخم المرتفع والمخاطر المالية المتزايدة في الاعتبار.

وذكر صندوق النقد الدولي أنه في حالة ترسخ هذه السياسات، يجب إلغاء التدابير الاحترازية والتنظيمية الكلية، بما في ذلك الودائع المحمية بالعملة الأجنبية، حتى تتمكن الحكومة من لعب دور أكثر محدودية في الأسواق المالية وتخصيص الائتمان.

وفد صندوق النقد الدولي أجرى اتصالات مع قطاعات مختلفة من القطاعين العام والخاص في أنقرة وإسطنبول بين 16 و 22 أكتوبر.

وأثناء وجود وفد صندوق النقد الدولي في تركيا للتشاور، التقوا مع قطاعات مختلفة تقييمًا لاقتصاد البلاد.

ويُطلق على هذا التقرير تقرير تقييم المادة 4، حيث يتم تضمين الأساس المنطقي لهذا التقييم وأشكاله في المادة 4 من النظام الأساسي لصندوق النقد الدولي. يتم تقديم هذا التقرير إلى الدولة المعنية بعد مناقشته والموافقة عليه من قبل مجلس المديرين التنفيذيين.