أنقرة (زمان التركية) – قال رئيس حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، مدحت سنجار، إن النظام الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان، معادٍ للحريات، ويلغيها.

سنجار قال خلال مشاركته في حدث “التضامن” الذي نظمته شعبة الحزب في ولاية أنقرة، إن حزب العدالة والتنمية “عدو للحريات”، وقال إن حرية الصحافة هي أكثر شيء يخيف الحكومة.

أضاف سنجار: “الآن، مع قانون الرقابة على الصحافة، النظام الذي أسسته هذه الحكومة، يبحث عن كيفية إسكات المجتمع ككل مع اقتراب موعد الانتخابات. أكثر ما يخيف هذه الحكومة هو حرية الصحافة. لهذا السبب، قاموا منذ أسابيع باحتجاز واعتقال 16 من العاملين في الصحافة الحرة في ديار بكر. في الأسبوع الماضي، داهموا مكاتب وكالات مازبوتيا وجين نيوز. لقد اعتقلوا الصحفيين. الهدف هنا هو إسكات الصحافة الحرة”.

وأكد سنجار أن الصحافة الحرة مصممة على مواصلة عملها، والنضال من أجل الحرية.

وفي خطابه، تناول سنجار أيضًا اعتقال رئيس الجمعية الطبية التركية، شبنم كورور فينجانجي. وقال: “يبدو أن العمليات ضد المنظمات العمالية والمهنية قد تعمقت. فينجانجي رهينة سياسية، يريدون ترهيب جميع المنظمات المهنية وتعيين أوصياء هنا إذا استطاعوا”.