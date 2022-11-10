أنقرة (زمان التركية) – أدان نجل رئيس اتحاد منتجي الخبز، جيهان كوليفار، اعتقال والده بتهمة “إهانة الرئيس” بعد تحقيق معه بسبب تصريحات حول الخبز.

وأثناء مغادرته النيابة عقب صدور حكم بحبس والده، قال أكرم كوليفار، للصحفيين إن معنويات والده مرتفعة، وأنه يضحك على القرار الصادر بحقه، كما انتقد حكم حبس والده، قائلا: “لم يعد هناك حاجة للتحقيق في النيابة طالما أن الشخص الذي ستستدعيه ستوجه له تهمة الإهانة عندما لا تجد ما يثبت ادعاءاتك وتعتقله. أبلغه إذا عبر البريد الإلكتروني بالعقوبة التي تلقاها.. بات الجميع يضحك على ما تؤول إليه الأوضاع”.

صدرت مذكرة توقيف بحق رئيس اتحاد منتجي الخبز جيهان كوليفار بتهمة “إهانة الشعب التركي والدولة ومؤسسات وأجهزة الدولة” بسبب تصريحاته في برنامج تلفزيوني، حيث قال “لا أعتبر الخبز غذاء أساسي. الخبز غذاء المجتمعات الغبية”.

لكن كوليفار، صدر قرار بحبسه بتهمة “إهانة الرئيس” بسبب منشوراته في الماضي على مواقع التواصل الاجتماعي، وليس بسبب تصريحه الأخير.

Tutuklanan Cihan Kolivar'ın oğlu: Şu binaya (Adliye) gerek yok. Yazın bize şu kadar ceza yedin benim kararım bu diye mail atın. pic.twitter.com/nf3OpyCOYQ — medyablok (@medyablok) November 9, 2022

كوليفار قال في التحقيق: “ليس لدي أي مشاكل مع الحكومة المركزية. مشكلتي مع بلديات المقاطعات. بلديات المقاطعات تسمح بالمخابز غير المرخصة. وذكر أن تصريحه: “الخبز هو الغذاء الأساسي للمجتمعات الغبية ” كان يقصد به أن الخبز مضر بالصحة، وقال “كلماتي بالتأكيد لم تكن موجهة إلى المجتمع التركي. لقد أساء المجتمع فهم تصريحاتي. لقد أصدرت تعميمات في كلامي. كمواطن من البحر الأسود، أنا لا أقصد الإهانة للمجتمع التركي”.

بيلج تشيفتشي، محامي جيهان كوليفار، قال إن “جيهان بك اعتقل الليلة الماضية بتهمة التحريض على الكراهية والعداوة والإذلال. اعترضنا على قرار الاعتقال، لكن أضيف تحقيق آخر إلى ملفه بتهمة إهانة الرئيس بسبب منشوراته السابقة على مواقع التواصل الاجتماعي. وأضاف أنه تم ارساله لسجن مرمرة وسنقدم اعتراضاتنا على حبسه بتهمة إهانة الرئيس”.