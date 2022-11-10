(زمان التركية)-ارتفع معدل البطالة في تركيا إلى 10.1 بالمئة في شهر سبتمبر، حيث انخفض التوظيف، وسجل معدل البطالة بين الشباب 19.6٪، وفق بيانات رسمية.

معهد الإحصاء التركي قال إن أرقام البطالة لشهر سبتمبر تشير إلى ارتفاع عدد العاطلين عن العمل من سن 15 سنة فأكثر بمقدار 120 ألف شخص في سبتمبر 2022 مقارنة بالشهر السابق وبلغ 3 ملايين و482 ألف شخص، وارتفع معدل البطالة بمقدار 0.3 نقطة ليصل إلى 10.1 في المائة.

وبحسب بيانات نعهد الإحصاء، انخفض عدد المشتغلين بمقدار 54 ألفًا في سبتمبر 2022 مقارنة بالشهر السابق، وأصبح 30 مليونًا و867 ألفًا، فيما انخفض معدل التشغيل بنسبة 0.1 نقطة مئوية إلى 47.6 في المائة.

في سبتمبر 2022، ازدادت القوة العاملة بمقدار 67 ألف شخص مقارنة بالشهر السابق، فأصبحت 34 مليونًا و349 ألفًا، فيما بقي معدل المشاركة في القوى العاملة دون تغيير عند 52.9 في المائة.

ارتفع معدل البطالة بين الشباب في الفئة العمرية 15-24 سنة بمقدار 1.2 نقطة مئوية مقارنة بالشهر السابق، وأصبح 19.6 في المائة.

ارتفع معدل القوى العاملة العاطلة، بنسبة 0.4 نقطة مئوية مقارنة بالشهر السابق، وأصبحت 20.3٪ في سبتمبر 2022.