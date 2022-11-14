أنقرة (زمان التركية) – نفى حزب العمال الكردستاني أي صلة بالهجوم الذي وقع في شارع الاستقلال في إسطنبول مساء الأحد، وأسفر عن مقتل 6 أشخاص.

وقال حزب العمال الكردستاني الانفصالي، في بيان اليوم “إنه من غير الوارد بالنسبة لنا استهداف المدنيين بأي شكل من الأشكال”. وفق وكالة الأنباء الفرنسية

جاء هذا البيان بعد اتهام الحكومة منفذة التفجير السورية والتي تدعى “أحلام البحصي”، بتنفيذ التفجير بتوجيه من خزب العمال الكردستاني فرغ سوريا.

قالت البحصير خلال استجوابها إنها تلقت تعليمات من قيادة تنظيم العمال الكردستاني في كوباني _وحدات حماية الشعب الكردية_ بتنفيذ هجوم في مدينة إسطنبول، وأنها بالفعل نفذت التفجير في شارع الاستقلال، تنفيذا للتعليمات من ثم سارعت بالهروب من موقع الحادث.

وتعتبر كل من تركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية

ويقود حزب العمال الكردستاني تمردا على الدولة التركية منذ 1984 وسقط أكثر من 40 ألف قتيل في الاشتباكات.