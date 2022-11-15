أنقرة (زمان التركية) – ناقض دولت بهتشلي زعيم حزب الحركة القومية، نفسه مجددًا مطالبًا بحل حزب الشعوب الديمقراطي، ذو الغالبية الكردية.

خلال تجمع لحزبه في ولاية الازيغ التركية، عاود حليف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، المطالبة بحل الحزب الكردي بعد أيام، من ترحيبه بزيارة وفد من حزب العدالة والتنمية الحاكم لحزب الشعوب الديموقراطي للنقاش حول التعديلات الدستورية بشأن الحجاب.

قال بهتشلي إنه من المؤكد أن حزب الشعوب الديمقراطي يمثل حزب العمال الكردستاني الانفصالي.

يأتي التغيير في تصريحات بهتشلي بعد الهجوم الإرهابي على شارع تقسيم، حيث وجهت حكومة حزب العدالة والتنمية أصابع الاتهام إلى حزب العمال الكردستاني الانفصالي.

وأضاف بهتشلي: “الشعوب الديمقراطي هو بؤرة وعرق الخيانة والانفصالية. قرار المحكمة الدستورية حل حزب الشعوب الديمقراطي ضرورة مطلقة”.

وأكد بهتشلي أنه لا علاقة بين الأكراد والزازائيون وحزب الشعوب الديمقراطي.

كما استهدف بهتشلي تحالف الأحزاب الستة المعارضة، بسبب عدم إعلانهم حتى الآن عن مرشحهم في الانتخابات.

وتابع حليف أردوغان: “إن طاولة الستة دون إرادة، بل من الواضح أنهم في مخطط متستر من خلال التحالف مع قوى خارجية. لم يتمكنوا حتى من الحصول على مرشح رئاسي. أجندتهم مختلفة. يتم تقديم أسماء بعض رؤساء البلديات الذين لم يحققوا نجاحًا سياسيًا ولا يعرفون ماهية الدولة ولا يهتمون بالدبلوماسية. إنه لأمر غير محترم للجمهورية أن تضع رئيسنا على نفس المقاييس مع أسماء المبتدئين وقصر النظر المدفونة في الألعاب الفارسية”.

وأكد بهتشلي أن أحزاب الطاولة المستديرة، في صراع وتناقض، مشيرا إلى أن مرشح تحالف الأمة هو الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

تحرك المدعي العام قبل أشهر لرفع قضية أمام المحكمة الدستورية، استجابة لدعوة أطلقها دولت بهجلي، لحل حزب الشعوب الشعوب الديمقراطي الكردي وحظر أعضائه من المشاركة السياسية.