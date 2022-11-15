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قوات سوريا الديمقراطية: لا صلة لنا بتفجير إسطنبول

11 ساعة ago
قوات سوريا الديمقراطية: لا صلة لنا بتفجير إسطنبول

أنقرة (زمان التركية) – نفت قوات سوريا الديمقراطية، أي صلة لها بالتفجير الإرهابي الذي شهدته منطقة تقسيم، في مدينة إسطنبول التركية، مخلفا العديد من الضحايا.

وخلال تغريدة عبر موقع تويتر أعلن قائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، أنه لا علاقة لقواته بتفجير إسطنبول الدموي.

ورفض عبدي الاتهامات الموجهة لهم بتنفيذ الهجوم، فيما قدم العزاء للشعب التركي، قائلًا: “خالص تعازينا لأسر الضحايا والشعب التركي ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين”.

يأتي ذلك ردًا على اتهام السلطات التركية، للفرع السوري لتنظيم العمال الكردستاني بتنفيذ هجوم إسطنبول الدموي، عبر مواطنة تحمل الجنسية السورية.

تصنف تركيا قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من واشنطن، امتدادًا لحزب العمال الكردستاني.

وكان مركز الدفاع الشعبي التابع لتنظيم العمال الكردستاني الانفصالي، قد أصدر بيانًا رفض خلاله الاتهامات التركية، بتنفيذ الهجوم الإرهابي، وقال”من غير الوارد بالنسبة لنا استهداف المدنيين بأي شكل من الأشكال”.

يُذكر أن شارع الاستقلال بمنطقة تقسيم في مدينة إسطنبول قد شهد يوم الأحد انفجارًا أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 81 آخرين.

حزب العمال الكردستاني مصنف منظمة إرهابية، لدى كل من تركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، ويقود “العمال الكردستاني” تمردا على أنقرة منذ 1984.

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