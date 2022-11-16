أنقرة (زمان التركية) – أدلى الصحفي والباحث التركي، أنجين آوجي، بتصريحات مثيرة للجدل حول العلاقة بين الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين.

خلال مشاركته في برنامج على قناة (بياز تي في)، ذكر أفجي أن بوتين أشبه بوالي خاضع لتعليمات وأوامر أردوغان.

أضاف قائلًا: “لا تبالغوا في نظرتكم إلى روسيا، فهم أشبه بموظف يخضع لتعليماتنا وأوامرنا. لا يؤاخذني أحد، لكن روسيا مدينة لأردوغان اليوم بوحدة أراضيها”.

وأضاف أفجي أن بوتين منح تركيا مفتاح الغاز الطبيعي لأوروبا، وقائل: “ذكرت أن بوتين سلّم أوروبا إلى تركيا ولم يصدقني أحد. بوتين جعل تركيا مركز الغاز الطبيعي لأوروبا”. هذا وزعم أفجي أن تركيا ستنتقل إلى نظام حكم جديد في عام 2025.

يذكر أن الرئيس أردوغان، قال مؤخرًا قبل زيارته لأوزبكستان، “لقد فعلنا ما كان ضروريًا مع السيد بوتين. لا يمكننا اتخاذ هذه الخطوات دون الثقة في بعضنا البعض. هكذا سارت الأمور حتى الآن. الخطوات التي اتخذناها تجاه صناعة الدفاع؛ تعود إلى احترام بعضنا البعض”.