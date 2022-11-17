أنقرة (زمان التركية) – هاجمت ميرال أكشنار زعيمة حزب الجيد في تركيا، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بسبب تسامح حكومة حزب العدالة والتنمية مع الهجرة غير المنضبطة، وقالت للرئيس: “أنت تدير دولة وليس سيرك”.

أكشنار قالت خلال اجتماع للكتلة البرلمانية لحزبها، إنه ليس من عمل أولئك الذين يحكمون تركيا أن يتذمروا، وليست مهمة أولئك الذين يحكمون تركيا أن يفتحوا نقاشات “جدلية” ويأملون في الحصول على مساعدة من “آلاعيب المراوغة” السياسية.

جاء ذلك تعليقا على الحادث الإرهابي الذي شهدته إسطنبول مؤخرًا، والذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وذكرت أكشنار أن مهمة من يحكم تركيا هي تحمل المسؤولية وتعطيل المخططات التي تحاك لها، والقيام بكل ما هو ضروري من أجل سلامة الشعب.

وأضافت أكشنار: “الدولة تعرف الإرهابيين.. واجب الحكومة هو معرفة كيفية تحييد هؤلاء الإرهابيين بشكل أفضل بكثير، دون أن ينزف مواطن واحد. كما أن أمن الحدود مهم للغاية في مكافحة الإرهاب. كيف يسمح لإرهابي بالعيش في بلدنا لمدة 4 أشهر متنكرا في زي لاجئ. لا يمكن للحكومة أن تلتزم..”.

وبشأن السورية المشتبه في تنفيذها الهجوم، قالت أكشنار “لقد دخلت بلادنا بشكل غير قانوني عبر عفرين. لذا، فإن هذا الحدث المحزن مرتبط أيضًا بالهجرة غير الشرعية. نعرب في كل فرصة عن أن قضية اللاجئين، التي تعاني منها تركيا منذ 11 عامًا، هي قضية أمن قومي. نؤكد في كل فرصة أنه بالإضافة إلى المشكلات التي تسبب بها ملايين اللاجئين، فقدنا أمن حدودنا. وهذا أمر خطير. تفضل الحكومة الرعب الذي تسلل إلى قلبنا. بدلاً من اتخاذ إجراءات ضد انهيار حدودنا، يا سيد أردوغان اتخذ مع أصدقائك، القرارات اللازمة. أنت لا تدير سيرك، أنت تدير دولة!”.

كما علقت أكشنار على تباطؤ الإنترنت بعد الهجوم في تقسيم، وقالت: أولئك الذين يحكمون الدولة. بدلًا من تقييد حق الشعب في تلقي المعلومات تحت اسم “مكافحة المعلومات المضللة” وخلق جو من الخوف والوهم؛ على العكس من ذلك، يجب عليهم ضمان وصول مواطنينا بسرعة إلى المعلومات الدقيقة ومنع مناخ الخوف.

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