أنقرة (زمان التركية) – اتهم الزعيم السابق لحزب الاتحاد الديمقراطي، صالح مسلم، الجيش السوري الحر، بتنفيذ الهجوم الدموي في ميدان تقسيم، بمدينة إسطنبول.

وقال رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي، صالح مسلم، إن منفذة الهجوم أحلام البشير مرتبطة بالجيش السوري الحر.

وأشار مسلم المطلوب من قبل أنقرة، إلى أن الهجوم مؤامرة نظمتها إدارة الحرب الخاصة التابعة للدولة التركية.

وأضاف مسلم: “هذا هجوم إرهابي ونحن ندينه مثل أي شخص آخر. هذه مكايد عثمانية ولا فائدة منها لأحد. بصفتنا قوات روج آفا وقوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية وحزب الاتحاد الديمقراطي، أصدرنا العديد من البيانات التي نددت بهذا الهجوم منذ اليوم الأول”.

يأتي ذلك ردًا على اتهام السلطات التركية، لـ “الفرع السوري لتنظيم العمال الكردستاني بتنفيذ هجوم إسطنبول الدموي، عبر مواطنة تحمل الجنسية السورية” في إشارة إلى قوات سوريا الديمقراطية.

مسلم قال: “لا أحد في منطقتنا يعرف الشخص الذي نفذ الهجوم. بالنظر إلى حسابات التواصل الاجتماعي، يكون للمهاجم صلات مع مجموعات مثل الجيش السوري الحر. هناك صور التقطت لها مع شعارات تنتمي إلى جماعة اسمها السلطان مراد.إنها ليست كردية وليس لها علاقات مع الأكراد وإدارة روجافا”.

وأشار مسلم إلى أن الهجمات على شمال وشرق سوريا قد تتزايد، متابعا: “الهجمات على روج آفا لم تتوقف. يمكنهم تكثيف هذا أكثر. لهذا السبب يجب أن تكون كل قوتنا مستعدة لذلك. نحن بحاجة إلى اتخاذ احتياطاتنا”.

تصنف تركيا قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من واشنطن، امتدادًا لحزب العمال الكردستاني.

وكان مركز الدفاع الشعبي التابع لتنظيم العمال الكردستاني الانفصالي، قد أصدر بيانًا رفض خلاله الاتهامات التركية، بتنفيذ الهجوم الإرهابي، وقال”من غير الوارد بالنسبة لنا استهداف المدنيين بأي شكل من الأشكال”.

يُذكر أن شارع الاستقلال بمنطقة تقسيم في مدينة إسطنبول قد شهد يوم الأحد انفجارًا أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 81 آخرين.

حزب العمال الكردستاني مصنف منظمة إرهابية، لدى كل من تركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، ويقود “العمال الكردستاني” تمردا على أنقرة منذ 1984.