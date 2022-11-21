أنقرة (زمان التركية) – قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن الهجوم الذي ينفذه الجيش حاليًا في شمال سوريا والعراق، قد لا يقتصر على القوات الجوية وقد يشهد مشاركة القوات البرية.

وبخصوص العملية العسكرية “المخلب -السيف” التي أعلنت تركيا إطلاقها أمس الأحد، قال أردوغان إن الهيئات المعنية ووزارة الدفاع ورئاسة الأركان هي من ستقرر مشاركة القوات البرية في العملية.

وأضاف أردوغان أن القوات التركية ستواصل اتخاذ اللازم برا وجوا، مفيدا أن الغارات الجوية التي شُنت حتى اليوم امتدت إلى 140 كيلومتر داخل الحدود مع العراق، ونحو 20 كيلومتر داخل الحدود مع سوريا.

أردوغان قال إن العملية العسكرية تم إطلاقها وفق مشاورات دبلوماسية مع الدول الموجودة بالمنطقة.

وفي رد منه على سؤال حول ما إن كان قد تم مناقشة هذه العملية العسكرية مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أفاد أردوغان أنه لم يتم مناقشة الأمر مع بايدن وبوتين غير أن كليهما يدركان أن بإمكان تركيا اتخاذ مثل هذه الإجراءات بالمنطقة في أي لحظة.

وشدد أردوغان أنه يتوجب على موسكو إبعاد وحدات حماية الشعب الكردية عن شمال سوريا بموجب اتفاقية سوتشي الموقعة مع روسيا في عام 2019، وأضاف قائلا: “للأسف لم يحققوا هذا على الرغم من إبلاغنا لهم بالأمر مرارا وتكرارا. نحن أيضا أبلغناهم أننا لن نلتزم الصمت تجاه الأمر وسنتخذ إجراءات تجاه العناصر الإرهابية هناك في حال ما لم يُقدموا هم على أي خطوة بهذا الصدد”.