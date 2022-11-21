أول تعليق من رئيس اتحاد منتجي الخبز في تركيا بعد الإفراج عنه

أنقرة (زمان التركية) – هاجم جيهان كوليفار، رئيس اتحاد منتجي الخبز في تركيا، الحكومة في أول ظهور له عقب إخلاء سبيله.

وكانت السلطات قد اعتقلت كوليفار لمدة تسعة أيام بتهمة إهانة الرئيس التركي، على خلفية قوله إن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا ظل في الحكم لعشرين عامًا نتيجة لتوفيره الخبز، الذي يعتبر الغذاء الأساسي للمجتمعات الحمقاء.

وأوضح كوليفار في أول ظهور تلفزيوني له بعد إخلاء سبيله أنه سُجن بسبب تعبيره عن آرائه الدستورية، مفيدًا أنه ما كان ليُزج له في السجن لو كان قاتلًا أو سارقًا أو تاجر مخدرات.

وذكر كوليفار أنه سبق وأن أدلى بتصريحات مشابهة على قناة تليفزيونية أخرى، وقال: “طالبت بإطعام الأطفال البيض والحليب كي تتطور وتنمو عقولهم. هل هؤلاء الإعلاميون جاهلون لدرجة أنهم عاجزون عن التمييز؟”.

كان نجل رئيس اتحاد منتجي الخبز، قد أدان اعتقال والده، قائلا: “لم يعد هناك حاجة للتحقيق في النيابة طالما أن الشخص الذي ستستدعيه ستوجه له تهمة الإهانة عندما لا تجد ما يثبت ادعاءاتك وتعتقله. أبلغه إذا عبر البريد الإلكتروني بالعقوبة التي تلقاها.. بات الجميع يضحك على ما تؤول إليه الأوضاع”.

وكانت قد صدرت مذكرة توقيف بحق رئيس اتحاد منتجي الخبز جيهان كوليفار بتهمة “إهانة الشعب التركي والدولة ومؤسسات وأجهزة الدولة” بسبب تصريحاته، لكن كوليفار، صدر قرار بتوقيفه بتهمة “إهانة الرئيس” بسبب منشوراته في الماضي على مواقع التواصل الاجتماعي، وليس بسبب تصريحه الأخير عن الخبز.