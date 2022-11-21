أنقرة (زمان التركية) – قيمت وكالة أنباء بلومبرغ الأمريكية، نقل الزعيم الكردي المعتقل والرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرطاش من سجنه في أدرنة شمال غرب تركيا إلى ديار بكر جنوب شرق البلاد، باعتبارها خطوة لكسب تعاطف الأكراد.

وقالت وكالة “بلومبرغ”، إن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يغازل الأكراد قبل الانتخابات المقرر لها العام المقبل.

وفق بلومبرج، فإنه بعد سجن قادتهم، يغازل أردوغان الأكراد الذين سيحددون السلطة بأصواتهم في انتخابات 2023.

وفي التحليل، الذي ذكر أن الإذن بالمرافقة ليس معيارًا للسجناء السياسيين في تركيا، تم التأكيد على أن هناك خطة وراء هذا الإحسان لدميرطاش، الذي وُصف بأنه “أهم كردي في البلاد”.

وبحسب بلومبرغ تريد الحكومة الحصول على دعم بعض الأكراد البارزين، وبهذه الطريقة، تهدف على الأقل إلى منع حزب الشعوب الديمقراطي من الاقتراب من كتلة المعارضة.

وكتبت الوكالة أن أردوغان، الذي كان يحاول جمع مزيد من الأصوات، التي لوحظ أنها انخفضت في استطلاعات الرأي، كان يبحث عن طرق للوصول إلى الناخبين الأكراد الرئيسيين في الانتخابات، مما أظهر مدى صعوبة تصوره في الانتخابات المقرر إجراؤها في يونيو.

وأشار التحليل إلى أن الخطة المذكورة لم تمنع الجيش التركي من ضرب أهداف كردية في العراق وسوريا ردا على هجوم تقسيم في 13 نوفمبر، والذي قتل فيه ستة أشخاص وجرح 81.