أنقرة (زمان التركية) – شهدت تركيا قطع الكهرباء، عن 236 ألفًا و617 مشترك، خلال 7 أشهر لعدم تمكنهم من سداد فواتيرهم.

البيانات كشف عنها مكتب وزير الطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونمز، استجابة لاستحواب برلماني، من النائب عن حزب الشعب الجمهوري عمر فتحي جورار.

ردا على الاستجواب، قال مكتب الوزير، إن عدد المشتركين الذين انقطعت الكهرباء بسبب الديون بلغ 343 ألفًا و68 في عام 2020 و425 ألفًا و751 في عام 2021.

وأشار الوزير دونمز إلى أن عدد المشتركين الذين انقطعت الكهرباء عنهم بسبب الديون في السبعة أشهر الأولى من العام الجاري بلغ 236 ألفًا و617.

وأشار إلى أن تعرفة الكهرباء تتكون من تكلفة الطاقة النشطة، وتكاليف النقل والتوزيع لنقل الكهرباء من منشأة التوليد إلى المستخدم النهائي والتكاليف في نطاق خدمة البيع بالتجزئة.

كما لفت الرد الانتباه إلى أنه: “كنتيجة طبيعية للزيادات / النقصان في هذه التكاليف، تحدث الزيادات / النقصان في تعريفات مبيعات التجزئة”.