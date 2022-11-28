أنقرة (زمان التركية) – من المعلوم منذ زمن طويل أن الشاي له العديد من الفوائد لصحة الإنسان، غير أن دراسة حديثة أجرتها جامعة إديث كوان، ذكرت أن احتساء الشاي له فوائد أهم مما نعتقد.

ويحتوي نبات الشاي على أكثر من 4 آلاف مركب كيميائي، لكن المميز أنه أحد أكثر النباتات احتواء على الفلافونويد من بين النباتات المجففة.

ويعد الفلافونويد هو النقطة المحورية للدراسة الجديدة، حيث يتكون الفلافونويد بشكل طبيعي ويوجود بكثرة في الشاي الأسود والأخضر والتفاح والتوت والمكسرات والحمضيات.

وخلال الدراسة التي دعمتها جمعية القلب بالولايات المتحدة، تناولت 881 سيدة يبلغ متوسط أعمارهن 80 عاما الفلافونويد بكميات كثيرة.

وكشفت الدراسة أن استهلاك الفلافونويد بكميات كبيرة يقلل من احتمالية الإصابة بتكيس الصمام الأبهري.

ويعد الصمام الإبطي أو الأورطي أكبر شريان بجسد الإنسان والمسؤول عن تزويد أعضاء الجسم، والأطراف السفلية بالدم المحمّل بالأكسجين.

ويشكِّل تكلس الصمام الإبطي أحد المؤشرات على الإصابة بأمراض القلب، كالأزمة القلبية والهبوط الحاد في الدورة الدموية.

ويعد تكلس الصمام الإبطي أيضا مؤشر قوي على إصابة الشخص بالخرف في سن مبكر.

هذا ويؤكد العلماء أن الشاي الأخضر أو الأسود والبرتقال والتفاح والعنب والزبيب والشوكولاتة الداكنة والتوت البري، هي أكثر الأطعمة التي تسهم في حصول الشخص على مركب الفلافونويد.