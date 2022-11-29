أنقرة (زمان التركية)ــ قالت تقارير إن السلطات اليونانية استجابت لردود الفعل، بشأن التعامل الأمني العنيف من 16 لاجئا، من بينهم نساء وأطفال، عبروا الحدود من تركيا إلى اليونان.

بعد ساعات من تداول لقطات تظهر الاعتداء عليهم على حدودها، استجابت السلطات اليونانية لدعوات النشطاء اليونانيين، وقبلت لجوء 16 لاجئًا من بينهم نساء وأطفال.

وكان عدد من النشطاء وجهوا نداءً عاجلاً إلى السلطات اليونانية والمنظمات غير الحكومية، لقبول طلب لجوء المهاجرين غير الشرعيين، بعد تداول مقطع فيديو يظهر التعامل الأمني العنيف معهم من قبل السلطات الأمنية.

https://twitter.com/Tr724/status/1597152946927833089