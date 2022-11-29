أنقرة (زمان التركية) – كشفت التحقيقات التي تجريها نيابة شركز كوي أن الشابة عائشة أوزكيراز، التي انتحلت صفة طبيبة، تواجدت في غرفة العمليات برفقة طبيبة جراحة أعصاب، خلال إجراء عملية جراحية.

وكان أطباء المستشفى قد تقدموا ببلاغ عقب اشتباههم في أن أوزكيراز ليست “ممارس عام” مثلما تزعم، وبدأت السلطات تحقيقات عقب إلقاء القبض على الشابة عائشة أوزكيراز (20 عامًا) التي تبين أنها أنها تعمل داخل مستشفى شركوز كوي الحكومي ببطاقة زائفة، وحضرت العديد من العمليات الجراحية.

وبعد مراجعة كاميرات المراقبة في المستشفى، ذكرت أوزكيراز في إفادتها أن إحدى الطبيبات اللاتي ظهرت معها في غرفة العمليات تدعى س.و وتعمل “جراحة أعصاب”.

وقامت قوات الأمن باعتقال س. و في إسطنبول واقتياداها إلى نيابة شركز كوي.

وعقب الانتهاء من الإجراءات بمديرية الأمن أحيلت س. و إلى النيابة المناوبة التي قضت بمحاكمتها من خارج القضبان ليتم على الفور إخلاء سبيلها.

من جانبه أفاد وزير الصحة التركي، فخر الدين كوجا، أن وزارة الصحة بدأت الإجراءات اللازمة وكلّفت مفتشين للتحقيق في الواقعة المتعلقة بقيام شابة في العشرين من العمر، بتقديم نفسها كطبيبة حديثة التخرج للأطباء العاملين داخل مستشفى شركوز كوي الحكومي، وحضورها جراحات وعمليات فحص مرضى برفقة طبيب هناك.

وعقب تصريحات كوجا بدأ المفتشان المكلفان من الوزراء الإجراءات اللازمة في مستشفى شركوز كوي الحكومي.

وسيتواصل المفتشان مع الأطباء والطواقم العاملة بمستشفى شركز كوي وفي مقدمتهم الطبيب الذي سمح للشابة بالمكوث داخل المستشفى كمتدربة وذلك للحصول على ما لديهم من معلومات بشأن الواقعة.