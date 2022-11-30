أنقرة (زمان التركية) – أجري وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، زيارة إلى الإمارات العربية المتحدة، التي لجأ إليها زعيم المافيا التركي سادات بكر، العام الماضي، قبل أن تتحسن العلاقات بين البلدين.

وكان في استقبال صويلو في مطار أبو ظبي كل من نائب رئيس الوزراء الإماراتي وزير الداخلية، سيف بن زايد آل نهيان، وسفير تركيا لدى أبو ظبي، توجاي تونشور، ومسؤولين آخرين.

وشهدت الزيارة اجتماعًا بين صويلو وآل نهيان والوفود المرافقة لهما، حيث شارك في اللقاء بين الوفود كل من نائب وزير الداخلية التركي، إسماعيل شاتاكلي، وتونشور ونائب مدير الأمن العام التركي، رسول هولوغلو.

سادات بكر الصادر قرار بتوقيفه أثار جدلا واسعا بالرأي العام التركي من خلال نشره مقاطع فيديو وتغريدات حول شبكة الفساد والرشوة داخل الأجهزة التركية، التي امتدت لتشمل نائب الرئيس التركي.

وكان محامي سادات بكر، أرسان باركين، قد ذكر في تصريحاته حول المذكرة الحمراء الصادرة بحق موكله أن مذكرة الإنتربول تم توسيعها لتشمل سائر دول العالم.

ويرى البعض أن صويلو قد يطرح تسليم سادات بكر إلى تركيا خلال زيارته إلى الإمارات.

ويلتزم سادات بكر الصمت منذ فترة بعد الجدل الواسع الذي أثاره بتغريداته وتسجيلاته المصورة التي نشرها على قناته بموقع يوتيوب، حيث فرضت السلطات الإماراتية عزلة رقمية عليه طوال فترة مكوثه داخل أراضيها.

ومؤخرا نشرت وكالة “دويتشه فيلة” في نسختها التركية، أن مسؤولا إماراتيا هدد سادات بكر بترحيله إلى تركيا في حال نشره أي شيء.

سادات بكر شارك بعض التغريدات المتعلقة بهذا الخبر، لكنه أقدم على حذفها لاحقا.