أنقرة (زمان التركية) – قضت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، بانتهاك الحق في الحياة والحرية لمدرس تركي، قُتل نتيجة التعذيب في مديرية أمن إسطنبول بعد اعتقاله بعد 15 يوليو.

ونشر محامي حقوق الإنسان الدكتور جوكهان جوناش، قرار لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بشأن المدرس جوكهان أتشيك كولو.

وجاء في تدوينة لجوناش على توتير: “أعلنت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أن الحق في الحياة للمدرس جوكهان أتشيك كولو، الذي قُتل نتيجة التعذيب في مديرية أمن إسطنبول حيث كان محتجزًا، قد انتهك”.

وأضاف المحامي: “كما أن الأمم المتحدة أقرت أن حق أتشيك كولو في الحرية والحياة اليومية قد تعرض للانتهاك بسبب اعتقاله بناء على مزاعم استخدامه تطبيق بيلوك وإيداعه أموال في بنك آسيا”.

وأكد جوناش أنه بهذا القرار، أكدت الأمم المتحدة أن أتشيك كولو احتُجز ظلمًا وتعسفياً، وأنه توفي نتيجة التعذيب وسوء المعاملة، وأنه لم يتم إجراء تحقيق فعال في وفاته.

كما ذكر جوناش أن السوابق القضائية للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بشأن عدم فعالية الطلبات الفردية إلى المحكمة الدستورية، والتي لا يتم تنفيذ قراراتها من قبل المحاكم المحلية، قد تم تحديدها.

وأشار جوناش إلى أن الأمم المتحدة اعتبرت أن استخدام بيلوك وإيداع الأموال ببنك آسيا لا يكفي لإلقاء القبض على أحد، حيث لا تعتبر أدلة كأساس للإدانة.