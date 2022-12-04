أنقرة (زمان التركية) – تحولت زيارة أجراها زعيم حزب الديمقراطية والتقدم علي باباجان لأصحاب المتاجر في ولاية ملاطية وسط تركيا إلى مسيرة حاشدة.

باباجان عضو التحالف السداسي المعارض، خاطب المواطنين المجتمعين في حديقة سويكان، قائلا إن تركيا بلد قوي، لكن هذا البلد العظيم والقوي يسيئون إدارته.

وأوضح باباجان أنه إذا تم تعيين موظفين أمناء مختصين في رئاسة الدولة والمؤسسات العامة، وحكمت الدولة من خلال التشاور، فسيرى الجميع كيف ستصبح تركيا.

وأشار باباجان إلى انهيار قيمة العملة التركية، حيث ذكر أن الـ200 ليرة كانت تساوي 134 دولار في 2009، ولكن في يومنا هذا تساوي 11 دولار.

https://twitter.com/erginsadullah/status/1599002801413185537

قال عضو حزب الديمقراطية والتقدم، سعد الله إرجين، في على تويتر إن أبناء ملاطية أبدوا اهتمامًا كبيرًا بزعيم الديمقراطية والتقدم علي باباجان.

وشارك إرجين صورة عن الزيارة وقال: “إنها ليست مسيرة في ملاطية، إنها زيارة للتجار. تحولت الزيارة إلى حب، وتحول الحب إلى حماسة. صرخ أهل ملاطية: أنقذنا يا باباجان”.