أنقرة (زمان التركية) – منعت القوات اليونانية 19 ألفًا و636 مهاجرًا من عبور حدودها، خلال الأشهر الأحد عشر الأولى للعام الجاري، مما أسفر عن وفاة نحو 10 مهاجرين على الأقل.

واتهم مهاجرون القوات اليونانية بنهب متعلقاتهم القيمة، من ثم إعادتهم للمياه الإقليمية التركية.

وخلال تلك الفترة ألقت فرق خفر السواحل القبض على 41 ألف و834 مهاجرًا غير شرعي في 1341 واقعة تسلل للحدود، و278 مهّربًا للاجئين، كما شهدت الفترة عينها وفاة 38 مهاجرًا.

وتشير بيانات خفر السواحل التركي إلى صد القوات اليونانية 19 ألف و636 مهاجرًا انطلقوا في رحلات الهجرة غير الشرعية بوسائل بحرية مختلفة من بحر إيجة والبحر المتوسط إلى المياه الإقليمية عبر قوارب مطاطية أو سترات نجاة أو قوارب تم تفكيك محركاتها، منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول.

وأشار خفر السواحل التركي إلى تلقيه شكاوى من المهاجرين بشأن “نهب القوات اليونانية ممتلكاتهم القيِّمة”.

وتفيد سجلات مديرية خفر السواحل التركي بوفاة 11 مهاجر خلال عمليات الإعادة هذه، بينما تمكنت فرق خفر السواحل التركي من إنقاذ العديد من المهاجرين.