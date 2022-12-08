أنقرة (زمان التركية) – كشفت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) عن قائمة أكثر 100 سيدة إلهامًا وتأثيرًا لعام 2022، وتضمنت القائمة الطبيبة ذات الأصول التركية، ديلاك جورسوي (Dilek Gürsoy)، وهي أول طبيبة جراحة تجري عملية زراعة قلب صناعي في أوروبا.

ولدت جورسوي في أسرة تركية مهاجرة إلى ألمانيا وتشارك منذ نحو عشر سنوات في الأبحاث المتعلقة بزراعات القلب الصناعي.

وُلدت ديليك غورسوي عام 1976 في مدينة نويس الألمانية، توفي والدها بأزمة قلبية مفاجئة عندما كانت في العاشرة من عمرها. منذ ذلك الحين، قامت والدتها بتربيتها وشقيقها وحدهما. بعد تخرجها من المدرسة الثانوية، درست الطب البشري في جامعة هاينريش هاينه في دوسلدورف. حصلت على الدكتوراه في عام 2008 مع أطروحة بعنوان دور أنظمة التخثر والتكميل في تطوير “متلازمة الاستجابة الالتهابية الجهازية” بعد التدخلات باستخدام الدورة الدموية خارج الجسم .

بعد التخرج، عملت كمساعد ومتخصص وكبير اطباء في أماكن عمل مختلفة في فريق جراح القلب راينر كويرفر .