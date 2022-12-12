أنقرة (زمان التركية) – قال الرئيس الفنلندي سولي نينيستو، إن انضمام بلاده لحلف الناتو يعتمد على السياسة الداخلية للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

أجرى الرئيس الفنلندي “سولي نينيستو” تقييمات حول جدول الأعمال في برنامج تلفزيوني حضره.

وأوضح نينيستو أن انضمام فنلندا إلى الناتو “مسألة وقت فقط”، وأنهم ينتظرون موافقة المجر وتركيا.

وأضاف الرئيس: “ستوافق المجر على طلب العضوية في الناتو قبل تركيا. من ناحية أخرى، تعتمد موافقة تركيا على السياسة الداخلية لأردوغان”.

ورفض نينيستو الادعاءات بأن تركيا “أبرمت اتفاقًا متبادلاً مع روسيا” بعدم قبول فنلندا والسويد في الناتو، فلا دليل على حدوث ذلك.

وعندما سئل عما إذا كانت الأمم المتحدة منظمة قابلة للحياة في الوقت الحالي، أجاب نينيستو: “مع تزايد الصراعات في العالم، تناقصت قوتنا وتأثيرنا”.

ومشيدًا بالسياسات الأمنية لفنلندا بعد الحرب الباردة، أضاف نينيستو: “ستكون أوروبا أقوى بكثير إذا تصرف الجميع مثل فنلندا بعد الحرب الباردة. الآن دقت أجراس الإنذار ورأت أوروبا أنه لا يكفي مجرد الإشارة إلى الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي. أوروبا يجب أن تأخذ سلامتها على محمل الجد وتؤدي دورها”.