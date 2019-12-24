خبير اقتصادي: الإنتاج الصناعي تراجع في تركيا خلال 2019

أنقرة (زمان التركية) – قال الخبير الاقتصادي والكاتب الصحافي، إبراهيم قهوجي، إن الإنتاج الصناعي تراجع في تركيا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، وبالتالي تراجعت قيمة الإيارادات,

قهوجي قال: “بدأت الأزمة الاقتصادية في الربع الثالث من عام 2018، حتى وإن كانت معدلات النمو نحو 2.3%. بهذا يكون الاقتصاد قد انكمش بنحو 1.06% خلال الربعين الثالث والرابع من عام 2018 وكذلك الربعين الأول والثاني من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من الأعوام السابقة. من المتوقع أن نحقق معدلات نمو منخفضة خلال نهاية العام الجاري، بعد أن حققنا نموا بمقدار 2.83% نهاية عام 2018. وقد سجل الاقتصاد تراجعًا بنسبة 066% خلال الأرباع الثلاثة من العام الجاري”.

وكشف أن الإحصائيات الرسمية توضح تحقيق نمو 0.8 خلال الربع الثالث من العام الجاري في قطاع الصناعة، مقارنة بالربع الثالث من عام 2017، مشيرًا إلى تراجع إنتاج واستهلاك الكهرباء في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بنحو 2.50%، بسبب توقف المصانع.

وقال: “تراجع معدل استهلاك الكهرباء في القطاع الصناعي في الفترة نفسها بنحو 5.23%. كما تراجع إجمالي الإنتاج الصناعي في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بنحو 2.67%. كذلك تراجع إجمالي إيرادات الدخل القومي بنحو 1.67%”.

وعلق قهوجي على ادعاءات حكومة حزب العدالة والتنمية الخاصة بتحسن الأوضاع الاقتصادية في الأشهر الثلاثة الأخيرة، قائلًا: “تراجع استهلاك الكهرباء خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول بنحو 0.97%، بينما سجل التراجع 1.08% خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وبالتالي هذه الأرقام تنعكس على الصادرات. فقد ارتفعت الصادرات بنسبة ضعيفة لم تتجاوز 0.06% خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة”.

وبحسب بيانات هيئة الإحصاء التركية شهد شهر أغسطس/ آب الماضي تراجع الإنتاج الصناعي بنحو 2.8 في المئة على الصعيد الشهري، و3.6 في المئة على الصعيد السنوي، بعدما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنحو 0.7 في المئة على الصعيد السنوي.

وأشار إلى أن العام الأخير شهد انضمام 607 ألف شخص لصفوف العاطلين عن العمل، قائلًا: “لقد زاد عدد العاطلين عن العمل بنحو 817 ألف شخصً، ليصل إلى 4 ملايين و553 ألف شخصًا”.

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