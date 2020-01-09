” قاسم سليماني” حاضر في لقاء أردوغان وبوتين

إسطنبول (زمان التركية) – تطرق الرئيسان التركي رجب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين أمس خلال افتتاح مشروع خط أنابيب “السيل التركي” لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا إلى واقعة اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني، الجنرال قاسم سليماني، في عملية عسكرية أمريكية في العاصمة بغداد.

الرئيسان التركي والروسي وقعا أمس الأربعاء على بيان مشترك، وصفا فيه مقتل قاسم سليماني في 3 يناير/ كانون الثاني الجاري، بـ”العملية”، بينما وصفا استهداف إيران للقواعد الأمريكية في العراق بالصواريخ البالستية في 8 من الشهر الجاري بـ”الهجوم”.

وقال الرئيسان في البيان المشترك: “نحن نرى أن العملية الجوية الأمريكية في بغداد، بتاريخ 03 يناير/ كانون الثاني 2020، التي استهدف قائد فيلق القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني ومن معه، قد أثرت سلبًا على الاستقرار والأمن في المنطقة”.

أما فيما يتعلق بقصف إيران لقواعد عسكرية أمريكية في إيران باستخدام الصواريخ البالستية، فقد قالا: “في ضوء الهجمات الصاروخية البالستية التي نفذتها إيران في 8 يناير/ كانون الثاني 2020 على قوات التحالف في العراق، مهما كان من قام بها، فإن استخدام القوة والهجمات المتبادلة لن يحقق الحل للمشكلات المتأججة في الشرق الأوسط، وإنما ستضر مصالح الجميع في النهاية وستتسبب في عدم استقرار المنطقة”.

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