تعرف على أكثر الأجانب الذين مُنحوا الجنسية التركية المخفضة؟

أنقرة (زمان التركية) – كشفت تقارير أن 7 آلاف أجنبيًا تقريبا، حصلوا منذ عام 2017، على موافقة الحصول على الجنسية التركية المخفضة، وفقًا للقانون المعدل الذي أقره أردوغان.

وحصل 6694 على موافقة من مديرية السجل العقاري التركي، على منحهم الجنسية التركية، مقابل امتلاكهم عقار في تركيا.

وجذب قرار تخفيض قيمة العقار المؤهل لحصول الأجنبي على الجنسية التركية بعد الأزمة الاقتصادية التي ضربت تركيا، استثمارات في مجال العقارات التي أصابها الركود.

الرئيس رجب أردوغان، كان قد أصدر قرارًا، في سبتمبر/ أيلول 2018، بتعديل القانون الخاص بمنح الجنسية التركية للأجانب مقابل شراء عقارات، ليخفض الحد الأدنى لقيمة العقار المناسب للحصول على الجنسية من مليون دولار أمريكي في عام 2017 إلى 250 ألف دولار فقط.

وبحسب التقرير فقد حصل 6694 مواطنًا أجنبيًا من 101 دولة مختلفة، على وثيقة الملائمة من المديرية العامة للسجل العقاري، من أجل الحصول على الجنسية التركية.

ووفق تقرير هيئة الإحصاء التركية (TÜİK) اشترى أجانب 40 ألفًا و616 وحدة سكنية، في تركيا خلال 11 شهر الأول في 2019، بنسبة 32% من إجمالي المبيعات في تلك الفترة.

وجاء الإيرانيون في المركز الأول كأثر الأجانب طلبًا للجنسية التركية، بعدد 1475 مواطنًا، بينما جاء العراقيون في المركز الثاني بعدد 842، ثم الأفغان بعدد 812، تلاهم اليمنيين بعدد 658، ثم الفلسطينيين بعدد 390، ثم الأردنيين بعدد 365، ثم الليبيين بعدد 291، ثم الصينيين بعدد 268، ثم المصريين بعدد 229، ثم الباكستانيين بعدد 139 مواطنًا.

وخلال السنوات الخمس الماضية تصدر مواطنو الدول التي تشهد اضطرابات سياسية وأمنية قائمة الاجانب الأعلى شراء للعقارات في تركيا، وساهمت حملات ترويجية لشركات العقارات في تشجيع الأجانب على شراء مساكن مقابل الحصول على الجنسية التركية.