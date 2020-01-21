مقرر تركيا بالبرلمان الأوروبي يقدم تهنئتين لعمدة إسطنبول

إسطنبول (زمان التركية) – زار مقرر تركيا الدائم في البرلمان الأوروبي ناتشو سانشيز آمور أمس الاثنين عمدة بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو، مهنئًا إياه على فوزه في الانتخابات البلدية قائلاً: “أهنئكم مرتين؛ لفوزك في الانتخابات مرتين”.

وزار سانشيز آمور الذي تم تعيينه مقررا دائما لتركيا في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، إمام أوغلو بمكتبه في مقر البلدية، بحضور رئيس شعبة حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول السياسية جانان قفطانجي أوغلو.

وفي إطار تقدمه بالشكر إلى آمور، العضو الديمقراطي الاجتماعي في البرلمان الأوروبي، على زيارته، قال إمام أوغلو: “آمل تسهم الحكومات المحلية أكثر في علاقات تركيا – الاتحاد الأوروبي.”

أضاف إمام أوغلو: “أعتقد أن السعي لإنجاح مفاوضات تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي سيكون عاملاً مؤثرًا بالإيجاب على ترسيخ أسس الديمقراطية في البلاد أيضًا”.

تابع إمام أوغلو: “أريد أن أؤكد أننا نرغب في بذل جهود لإقامة علاقات مثمرة ودافئة مع كل من يريد إقامة علاقة متبادلة معنا، وخاصة المسؤولين المحليين ورؤساء البلديات في دول الاتحاد الأوروبي”.

كما أكد إمام أوغلو أن المسؤولين المحليين سلعبون أبرز الدور في تحسين بل تحديد العلاقات بين المجتمعات بشكل أفضل في السنوات القادمة، وأنه ستقع على عاتق الحكومات المحلية مهمة كبيرة في هذا الصدد.

من جانبه عبر سانشيز آمور عن سعادته لوجوده في إسطنبول وزيارته لإمام أوغلو، ثم أردف: “أنا سعيد جدًا لوجودي هنا. أهنئكم مرتين. لأنك ربحت الانتخابات مرتين. هذه الفترة تعني بداية مبادرة سياسية جديدة في تركيا. لقد أصبحت شخصية سياسية بشكل غير متوقع. يجب عليك أن تتعاون مع الإدارات المحلية والإداريين، وبالتالي بناء جسور بين تركيا وأوروبا ومدنها. لهذا السبب قمنا بزيارتك.

وفي يونيو/ حزيران العام الماضي أعلن فوز إمام أوغلو في جولة الإعادة بانتخابات المحليات في إسطنبول، بعدما ضغط حزب العدالة والتنمية الحاكم لإعادة الاتخابات مرة أخرى بزعم وقوع خروقات انتخابية، أدت لخسارة مرشح الحزب الجحاكم رئيس البرلمان السابق بن علي يلدريم أمام أكرم إمام أوغلو في الانتخابات المنعقدة يوم 31 مارس/ آذار 2019.

وفي نهاية اللقاء شكر عمدة إسطنبول سانشيز آمور على زيارته قائلاً: “أود أن أشكر مقرر تركيا في البرلمان الأوروبي السيد ناتشو سانشيز آمور على زيارته. لقد عبرنا عن استعدادنا لتكوين شراكات مثمرة مع جميع رؤساء البلديات والحكومات المحلية في جميع أنحاء أوروبا”.

وبات أكرم إمام أوغلوا من أبرز السياسيين في تركيا، في ظل استهداف الرئيس رجب أردوغان له، ومعاملته بندية، لدرجة أن البعض بات يرى فيه رئيس تركيا القادم، وأنه من المحتمل أن ينافس أردوغان في انتخابات الرئاسة المقبلة.

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