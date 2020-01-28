رويترز: تركيا تشن هجمات قرصنة إلكترونية على عدد من الدول

أنقرة (زمان التركية) – جندت الحكومة التركية قراصنة لشن هجمات إلكترونية تعرضت لها 30 مؤسسة على الأقل تخدم شركات تجارية وسفارات وبنوكا وأجهزة أمنية في عدد من الدول من بينها قبرص واليونان والعراق، وفق وكالة (رويترز).

وكالة رويترز للأنباء قالت إنها استندت إلى مصدر أمني أمريكي ومصدرين أمنيين بريطانيين.

الوكالة قالت إن مصادرها استندت في زعمها هذا إلى ثلاثة عناصر ألا وهي موقع وهويات المتعرضين للهجمات الإلكترونية وتشابهها مع هجمات سابقة استهدفت البنى التحتية التابعة لتركيا وتقييمات الأجهزة الاستخباراتية السرية، غير أن هذه المصادر الأمنية رفضت تقديم أية تفاصيل بشأن تقييمات الأجهزة الاستخباراتية المشار إليها.

وأوضحت رويترز أن الداخلية التركية لم تعلق على الأمر، بينما أوضح مسؤول تركي أن تركيا تتعرض باستمرار لهجمات إلكترونية.

من جانبها صرحت الحكومة القبرصية أن المؤسسات المعنية على علم بالهجمات الإلكترونية هذه وأنها تعمل على السيطرة على الوضع مفيدة أنها لن تطرح أية تفاصيل بموجب ما يُلزمه الأمن القومي للبلاد.

وعلى الصعيد الآخر أفاد مسؤولون بالحكومة اليونانية أنه لا يوجد أية أدلة على إفشاء نظام المراسلات الخاص بالحكومة، بينما لم تعلق الحكومة العراقية على الأمر.

وأشارت رويترز إلى وقوع مستشار الأمن القومي للحكومة العراقية ضمن من تم قرصنة بريدهم الإلكتروني.

هذا وذكرت رويترز أن الهجمات الإلكترونية التي استهدفت شخصيات ومؤسسات في العراق وقبرص واليونان وقعت نهاية عام 2018 ومطلع عام 2019 وأن المصادر الأمنية المشار إليها أوضحت أن سلسلة هجمات إلكترونية أكثر انتشارا لا تزال متواصلة في الوقت الحالي.

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