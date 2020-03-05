تركيا توقف حافلات نقل الركاب إلى الحدود مع اليونان

أنقرة (زمان التركية)ـــ أوقفت تركيا الحافلات المجانية التي خصصتها لنقل اللاجئين الراغبين بالوصول إلى الحدود اليونانية، وفق قيادي في المعارضة السورية.

وكالة الأنباء الإيطالية نقلت عن القيادي السوري المعارض المقيم في إسطنبول قولع إن “السلطات الأمنية اليونانية منعت عبور أي لاجئ حتى الآن إلى أراضيها، وتستخدم العنف مع المتواجدين على الحدود بينها وبين تركيا لمنعهم من العبور، كما رفضت تقديم أي مساعدات إنسانية لهم، على الرغم من أنهم في العراء في تلك المنطقة منذ أول الشهر الجاري، ما دفع تركيا لإيقاف الحافلات المجانية التي خًصِّصت لنقل اللاجئين نحو الحدود، الخطوة التي اتخذتها بعد أن قُتل 37 جندياً تركياً بغارة جوية في شمال غرب سورية”.

من جهة أخرى قال وزير الداخلية التركي سليمان صوليو اليوم الخميس إن بلاده قررت إرسال 1000 من عناصر القوات الخاصة التركية إلى الحدود مع اليونان “لوضع حد لاعتداءات الأمن اليوناني على اللاجئين الذين يريدون الانتقال من تركيا إلى أوروبا”.

واتهم صويلو اليونان بـ”إساءة معاملة” المهاجرين وقال إن تركيا “لن تسمح بذلك”.

وتسببت خطوة الرئيس التركي رجب أردوغان فتح حدود بلاده أمام المهاجرين إلى أوروبا في حالة ارتباك لدى حكومات الدول الأوروبية.

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