٦ آلاف إصابة كورونا في تركيا والحكومة قد تلجأ لعزل المدن

أنقرة (زمان التركية)ـــ سجلت تركيا 2069 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و17 حالة وفاة حتى مساء الجمعة، ومن المنتظر اللجوء إلى فرض حظر تجوال كامل وعزل المدن، لوق تفشي المرض.

وأعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، مساء أمس، أن حالات الوفاة في تركيا بسبب وباء كورونا بلغت 92 حالة، نببفيما ارتفع عدد الإصابات إلى 5698 حالة.

وأضاف أن وزارة الصحة وزعت على كافة المستشفيات في عموم البلاد، 3 ملايين و615 ألف كمامة من طراز “إن 95” التي يستعملها الأطباء.

وزير الصحة قال إن المجلس العلمي التركي اتفق على ضرورة الحاجة لتدابير أشد لمنع انتشار الفيروس، وأهمها العزل، وتجريد الوباء عن الأصحاء، ما يستدعي تقليص الحركة الاجتماعية إلى أدنى درجة.

وأضاف أنه من الممكن التفكير في عزل المدن (التركية) عن بعضها، للحيلولة دون انتقال الفيروس من مدينة إلى أخرى.

وأكد أنه نقل للرئيس رجب طيب أردوغان، توصيات المجلس العلمي حول منع انتشار الفيروس، وأن الرئيس سيقيّم هذه التوصيات.

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وصدرت تحذيرات من انهيار المنظومة الصحية في تركيا عقب انتشار فيروس كورونا.

وكشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كلمة له يوم الخميس أن هناك 53 ألفً مواطن يتم متابعة حالاتهم الصحية داخل منازلهم، و8 آلاف و554 حالة في المستشفيات.