تركيا.. عزل 6 قرى وسط وشرق البلاد

أنقرة (زمان التركية) – عزلت السلطات التركية ست قرى بولايتي كوموش خانة شرق البلاد وسيواس وسط تركيا بسبب فيروس كورونا المستجد.

وتأتي هذه الخطوة بعد عزل عدد من القرى بولايات شاكيري وكوتاهيا وريزا ويوزجات.

وتتواصل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد في شتى أرجاء تركيا.

ولاية سيواس وسط تركيا أعلنت في بيان عزلها قريتي “بويالاجي” و”جوكشكاش” التابعتين لبلدية “سوشهري” وقريتي “بويالي” و”ديلاكلي” التابعتين لبلدية “كويلو حصار” وقرية “شنباغلار” التابعة لبلدة “أكينجيلار” في إطار العزل الاجتماعي ومنع تعريض حياة المواطنين للخطر مع انتشار الفيروس وذلك لمواجهة شتى الاحتمالات نظرا لاحتضان المدينة العديد من المواطنين من خارجها.

وعلى صعيد متصل أعلنت ولاية كوموش خانة عزل قرية “يوكاري كولاجا” التابعة لبلدة شيران في إطار الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأصدرت ولاية كوموش خانة بيانا أشارت خلاله إلى تعزيز الإجراءات الاحترازية المفروضة على المواطنين الوافدين من خارج المدينة في إطار الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى اتخاذ إجراءات مهمة بالقرى بشأن عمليات الدخول والخروج للمدينة وعزل قرية يوكاري كولاجا بعد ثبوت مخالطة شخص قادم من مدينة كوجالي بشخص ثبتت إصابة بالفيروس ببلدة شيران.

هذا وشدد البيان على حظر الدخول والخروج للقرى الخاضعة للعزل.

وسجلت تركيا حتى مساء الأحد 9 آلاف و217، إصابة و131 وفاة بفيروس كورونا.

ومن جهة أخرى، جدد عمدة بلدية إسطنبول الكبرى، أكرم إمام أوغلو، الحديث عن ضرورة فرض حظر تجوال شامل، ملمحًا إلي إمكانية فرض حظر تجوال في إسطنبول وحدها إذا لم تفرض الحكومة حظرًا شاملا.

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