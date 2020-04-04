تركيا توقف رحلات الطيران الداخلية

أنقرة (زمان التركية)ــ أوقفت الخطوط الجوية التركية، رحلاتها الداخلية مؤقتًا ضمن التدابير للوقاية لوقف تفشي فيروس كورونا المستجد، الذي تجاوزت عدد الإصابات به 20 ألف حالة.

المدير العام للخطوط الجوية بلال أكشي، قال عبر “تويتر” إنه في إطار مكافحة تفشي كورونا، وبسبب الحظر المؤقت على 30 ولاية لمدة 15 يوميا، تم إلغاء الرحلات الداخلية المحدودة إلى 14 ولاية، حتى 20 أبريل الجاري.

الرئيس التركي رجب أردوغان أعلن أمس قرارين في إطار مواجهة فيروس كورنا، الأول تطبيق حظر تجوال شامل على كل من هم دون سن 20 عامًا، مع استمرار تطبيق الحظر على من هم أكبر من 65 عامًا، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

كما أصدر أردوغان قرارًا بمنع الدخول والخروج من 31 مدينة كبرى من بينها إسطنبول وأنقرة وإزمير اعتبارًا من منتصف ليل الجمعة.

حزمة القرارات الجديدة تشمل أيضًا إلزام المواطنين بارتداء الأقنعة الطبية “الكمامات” في الأماكن العامة إجباريًا، والابتعاد 3 خطوات عن الآخرين، مؤكدًا تطبيق عقوبات قضائية وإدارية على المخالفين للقرار.

وكان وزير الصحة في تركيا فخر الدين كوجا، أعلن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 20921 والوفيات إلى 425، في إنفجار كبير بالأرقام.