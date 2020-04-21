‎بلومبرج: أردوغان أنفق أموال صندوق إعانة البطالة في 2018!

نيويورك (زمان التركية) – كشفت وكالة بلومبرج الاقتصادية الأمريكية، أن حكومة حزب العدالة والتنمية حولت أموال صندوق إعانة البطالة البالغة 11 مليار ليرة تركية، إلى عدد من البنوك الحكومية في أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2018.

تقرير وكالة بلومبرج أوضح أن حكومة حزب العدالة والتنمية نقلت 11 مليار ليرة تركية من أموال صندوق إعانة البطالة إلى بنوك “زراعت” و”وقف” و”خلق” و”تُرك أكسيم بانك”.

وأشار التقرير إلى أنه بالرغم من ذلك، فإن تلك البنوك الحكومية تواجه عجزا ضخما في رأسمالها وسيولتها، مما دفع حكومة حزب العدالة والتنمية إلى البحث لهم عن المزيد من الأموال.

التقرير أوضح أيضًا أن قيمة الديون المتعثرة للبنوك الحكومية في قطاعات مختلفة على رأسها الإنشاءات والطاقة والتجزئة والسياحة، تتضاعف يوما بعد يوم، محذرًا من أن تفاقم القروض المتعثرة قد يصل إلى مستويات لا يمكن تحملها في الأشهر القليلة المقبلة.

يشار إلى أن تقارير البنك المركزي تتحدث عن أن قيمة الديون المتعثرة لصالح البنوك بلغت 155 مليار ليرة تركية.

وبلغت البطالة في تركيا التي يبلغ عدد سكانها 82 مليون نسمة، 13.8 في المائة حتى فبراير، إلا أن المحللين الاقتصاديين المستقلين يقولون بأن نسب البطالة الحقيقية أكثر من ذلك بكثير.

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