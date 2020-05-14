صهر أردوغان يفسخ بروتوكول مع بلدية إسطنبول بعدما قطعت عنه التمويل

أنقرة (زمان التركية)ــ أعلن مدير شركة بايكار التقنية ورئيس مجلس أمناء جمعية T3 الخيرية، فسخ بروتوكول مشروع DENEYAP لرعاية طلاب الجامعات، المبرم مع بلدية إسطنبول الكبرى.

وقال سلجوق بيرقدار موجها الحديث إلى عمدة بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو: “انفصلنا عمن يساندون الأكاذيب والافتراءات ويصمتون في وجه الظلم. أريد من طلاب المشروع ألا يقلقوا. سيتواصل تعليمهم في أفضل الظروف. لن يذهب عرق جبين متطوعينا هباء. ولن نتخلى أبدا عن هدفنا من حملة التكنولوجيا التركية الوطنية”.

نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، والي أغبابا، كشف في تغريدة أن جمعية T3 كانت تحصل على دعم من ميزانية إسطنبول بقيمة 41 ترليون ليرة وأن بلدية إسطنبول الكبرى برئاسة أكرم إمام أوغلوا قدمت وثائق تفيد ذلك إلى المحكمة، موضحا أن سبب إنهاء الشراكة أن عمدة البلدية أوقف تمويل جمعية T3.

وكان أكرم إمام أوغلو تعهد بقطع كافة أشكال التمويل التي تحصل عليها جهات خارجية من ميزانية إسطنبول، في ظل معلومات تقول إنها تستخدم لتحقيق أهداف داخلية وخارجية مساندة لحكومة حزب العدالة والتنمية.

يشار إلى أن هناك معلومات غير مؤكد نشرها المحلل السياسي التركي المعروف سعيد صفاء تقول إن سلجوق بيرقدار، مرشح لخلافة وزير الدفاع خلوصي أكار، لوجود خلافات بينه وبين الرئيس رجب أردوغان بشأن التعيينات في القوات المسلحة.

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