تقرير أوروبي: تركيا رسبت في مكافحة الفساد

أنقرة (زمان التركية) – قالت المجموعة الأوروبية لمكافحة الفساد (GRECO) إن تركيا لم تتخذ إجراءات مؤثرة في مكافحة الفساد والرشوة خلال عام 2019 على الرغم من التحذيرات السابقة.

المجموعة الأوروبية لمكافحة الفساد نشرت تقريرها السنوي الخاص بمدى تنفيذ الدول الـ 49 الأعضاء الإجراءات الرادعة لتلقي البرلمانيين والقضاة ومدعي العموم ومسئولي الحكومة في المناصب العليا الرشاوى وتورطهم في أعمال فساد بالدول الأعضاء.

وأوضح التقرير أن تركيا لم تنفذ 70.3 في المئة من التوصيات المطروحة عليها والبالغ عددها 37 توصية بينما نفذت 18.9 في المئة من التوصيات بشكل جزئي ونفذت 10.8 في المئة من التوصيات بشكل كلي.

وانتقد التقرير عدم اتخاذ أنقرة إجراءات ملموسة لمنع الفساد بين نواب البرلمان والقضاة ومدعي العموم مفيدا أن الوضع العام غير مطمئن، كما انتقد التقرير أيضا عدم وجود دليل سلوك أخلاقي لنواب البرلمان حتى الآن ووجود مشكلات في أمور كالمشاورة وشفافية العملية التشريعية.

جدير بالذكر أن المجموعة الأوروبية لمكافحة الفساد كانت قد أشارت في تقريرها السابق إلى إلحاق التعديلات الهيكلية في تركيا أضرار باستقلالية القضاء والقضاة محذرة من أن تضع هذه التعديلات القضاء والقضاة في وضع أسوأ مقارنة بالسابق فيما يخص باستقلالهم عن السلطة الحاكمة والمنظومة السياسية.

يشار إلى أن تركيا تحتل المرتبة 91 بين 180 دولة في مؤشر مدركات الفساد لعام 2019 طبقًا لمنظمة الشفافية الدولية.

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