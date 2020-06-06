مصر: السيسي استقبل المشير حفتر بالاتحادية

القاهرة (زمان التركية)ـــ أعلنت مصر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل كلٍا من عقيلة صالح رئيس مجلس النواب في شرق ليبيا، والمشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي.

صرح بذلك السفير بسام راضي الناطق باسم رئاسة الجمهورية، وكشف أن اللقاء تم في قصر الاتحادية بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة والدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب وسامح شكري وزير الخارجية.

وأضاف الناطق باسم الرئاسة أن لقاء السيسي بالقادة الليبيين يأتى من منطلق حرص مصر الثابت علي تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي في ليبيا ولشعبها الشقيق، وباعتبار أن أمن ليبيا امتداد للأمن القومي المصري، بالإضافة إلي تأثير تداعيات الوضع الليبي الراهن علي المحيط الإقليمي والدولي”.

يأتي ذلك بعد أن أعلنت تركيا الخميس الماضي أن الرئيس رجب أردوغان استقبل رئيس حكومة الوفاق الوطني في ليبيا فائز السراج، للتباحث حول آخر المستجدات على الساحة الليبية.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت مطلع الأسبوع الماضي قبول الأطراف الليبية استئناف المباحثات من أجل اتفاقٍ لوقف إطلاق النار.

ونقلت قناة العربية عن مصادرها أن حفتر المتواجد في القاهرة منذ الأربعاء الماضي شدد على ضرورة انسحاب العسكريين الأتراك من بلاده قبل التفاوض مع حكومة الوفاق.

وأن حفتر جدد طلبه رفع حظر التسليح عن الجيش الليبي، مطالباً بدعم مصر دولياً لوقف التوغل التركي في ليبيا، كما طالب بتفعيل اتفاقية الدفاع المشترك العربية، داعيا إلى مراقبة دولية لمنع دخول السلاح لليبيا عبر تركيا.

يشار إلى أن أنقرة كانت أكدت أكثر من مرة استمرارها في دعم حكومة الوفاق ضد الجيش الوطني الليبي، كما أقرت بإرسال مقاتلين إلى العاصمة طرابلس، في إطار ما سمته “المشورة والمساعدة العسكرية والاستشارية”.

وأمس الجمعة قرر مجلس الأمن الدولي تمديد تفويض تفتيش السفن التي يشتبه بانتهاكها حظر الأسلحة المفروض على ليبيا منذ عام 2011، في إستمرار لمحاصرة السلاح التركي المتدفق إلى طرابلس.

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